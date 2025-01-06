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عربي-دولي
الجيش الأميركي يعلن مقتل جندي من التحالف الدولي في العراق
Lebanon 24
06-01-2025
|
16:55
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أعلن الجيش الأميركي أن جندياً غير أميركي من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية قُتل الأسبوع الماضي، فيما أصيب اثنان آخران من نفس التحالف خلال العمليات العسكرية التي نفذها التحالف ضد التنظيم في العراق.
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الجيش الأميركي
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