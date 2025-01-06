الجيش الأميركي يعلن مقتل جندي من التحالف الدولي في العراق

أعلن الجيش الأميركي أن جندياً غير أميركي من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية قُتل الأسبوع الماضي، فيما أصيب اثنان آخران من نفس التحالف خلال العمليات العسكرية التي نفذها التحالف ضد التنظيم في العراق.

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