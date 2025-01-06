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عربي-دولي

كيم يُشيد بصاروخه المدمّر الجديد: قادر على ردع الخصوم

Lebanon 24
06-01-2025 | 17:58
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قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء يوم الإثنين إن كوريا الشمالية أكدت إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديد متوسط.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن نظام الصواريخ فرط الصوتي الجديد الذي استخدم في إطلاق تجريبي الإثنين من شأنه أن يساعد في ردع خصوم البلاد في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية.
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وأكد كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "نظام الصواريخ فرط الصوتي سيحتوي بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكنهم التأثير على أمن دولتنا".

ونقل بيان عن الزعيم كيم قوله إن الصاروخ حلّق لمسافة 1500 كيلومتر، وبسرعة ناهزت 12 ضعفا سرعة الصوت قبل أن يسقط في الماء.

وأكد كيم في بيانه أن "هذه الخطة والجهد هما حتما للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملا هجوميين".
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