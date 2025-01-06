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عربي-دولي

بحثا المستجدات الإقليمية.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وأميركا

Lebanon 24
06-01-2025 | 23:17
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ناقش وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن "أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لعملية انتقال سياسي سلمي بقيادة سورية نحو حكومة شاملة وتمثيلية وخاضعة للمساءلة".
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وشدد بلينكن في الاتصال على "الهدف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في احترام جميع الأطراف السورية للحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك أفراد الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب".

وأكد الوزير الأميركي "على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، وشكر الحكومة السعودية على تقديم المساعدات للشعب السوري".
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