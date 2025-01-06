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كامالا هاريس ترأست الجلسة.. الكونغرس يصدّق رسمياً على فوز ترامب بالانتخابات

Lebanon 24
06-01-2025 | 23:37
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صدّق الكونغرس الأميركي رسميا أمس الاثنين على فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 خلال جلسة ترأستها كامالا هاريس نائبة الرئيس التي خسرت الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني الماضي.
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وتمت الإجراءات التي مهدت الطريق لتنصيب ترامب في غضون أسبوعين بدقة تامة، وجاءت في تناقض صارخ مع ما حدث قبل 4 سنوات عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول (الكونغرس الأميركي) في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن على ترامب في انتخابات 2020.

وواصل ترامب الادعاء بأن هزيمته في عام 2020 كانت نتيجة احتيال واسع النطاق، وقد حذر طوال حملته لعام 2024 قائلا إن لديه مخاوف مماثلة حتى تمكن من الفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني الماضي.

وأشرفت نائبة الرئيس على عملية إعلان أسماء الولايات بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ، ووقفت هاريس على المنصة وهي توزع شهادات الولايات بينها وبين ترامب.

وقالت هاريس للصحفيين في مبنى الكونغرس "من الواضح أن اليوم كان يوما مهما للغاية، وكان الأمر يتعلق بما يجب أن يكون قاعدة وما يجب أن يكون الشعب الأميركي قادرا على اعتباره أمرا مسلّما به، وهو أن إحدى أهم ركائز ديمقراطيتنا هي الانتقال السلمي للسلطة".
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