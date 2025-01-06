"مرعبة".. "الأغذية العالمي" يدين حادثة إطلاق النار على قافلة تابعة له في غزة

Advertisement

أعرب برنامج الأغذية العالمي، عن إدانته الشديدة لحادثة إطلاق النار التي تعرضت لها قافلة تابعة له الأحد في غزة.والاثنين، وصف البرنامج الحادث بـ "المروع" ويشكل تهديدا خطيرا على حياة موظفيه.وقال في بيان صحفي إن "القافلة المكونة من ثلاث سيارات تحمل ثمانية موظفين، تعرضت لوابل من الرصاص قرب نقطة تفتيش وادي غزة".واستغرب البرنامج في بيانه من تعرض القافلة للنار، رغم أنها تحمل علامات واضحة تفيد بانتمائها له، وحصولها على جميع التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية.وأشار البيان إلى أن "الهجوم تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالسيارات، التي أصيبت بما لا يقل عن 16 رصاصة"، لكنه أكد أن "الموظفين لم يصابوا بأذى".ووصف البرنامج الواقعة بأنها "مرعبة" وتسلط الضوء على الظروف الخطيرة والمعقدة التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية في غزة.ودعا البرنامج جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، وتأمين المرور الآمن للمساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح.