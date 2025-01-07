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عربي-دولي

بشأن الدعم العسكري الفرنسي لإفريقيا... تشاد والسنغال تدينان تصريحات ماكرون

Lebanon 24
07-01-2025 | 00:05
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