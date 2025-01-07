الرئيس الصيني يوجّه باتخاذ كافة الجهود اللازمة لغوث منكوبي الزلزال في التبت

Advertisement

وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل كافة الجهود في عمليات البحث والإنقاذ ومنع الخسائر البشرية، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة التبت الصينية صباح اليوم الثلاثاء.وقال شي في بيان له: "يجب بذل كل جهد ممكن في أعمال البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة للمتضررين وتقليل الخسائر البشرية ومنع الآثار السلبية الثانوية وإعادة توطين ضحايا الكارثة ومواصلة أعمال الإغاثة".وشدد على ضرورة تعزيز الرصد والإنذار المبكر من الزلازل وترميم البنية التحتية المتضررة في أسرع وقت ممكن وتوفير الظروف المعيشية الأساسية للناس وضمان قضائهم الشتاء في دفء وأمان.ووقع زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 9.05 صباح اليوم بالتوقيت في مقاطعة تينغري بمقاطعة شيغاجي بمنطقة التبت ذاتية الحكم في الصين.وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات وأتى على 3 بلدات و27 قرية، يقطنها نحو 6.9 ألف شخص.وأكدت السلطات الصينية مقتل 53 شخصا وإصابة 62 آخرين. (روسيا اليوم)