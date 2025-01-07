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عربي-دولي

بدء مناورات عسكرية إيرانية لاختبار أنظمة دفاع منشأة نطنز النووية

Lebanon 24
07-01-2025 | 02:33
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أفاد تلفزيون العالم الإيراني الرسمي بأن طهران بدأت المرحلة الأولى من مناورات "اقتدار" العسكرية التي تهدف إلى اختبار أنظمة دفاع منشأة نطنز النووية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن هذه المرحلة من المناورات تتضمن "تنفيذ وحدات الدفاع الجوي للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، دفاع شامل ضد مجموعة من التهديدات الجوية".
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ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله، الاثنين، إن التهديد الأميركي للبرنامج النووي الإيراني، الذي تقول طهران إنه سلمي، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
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