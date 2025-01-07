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عربي-دولي

مبعوث ترامب الخاص يؤجل زيارته إلى كييف

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:01
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أرجأ كيث كيلوغ مبعوث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوكرانيا زيارته لكييف وعواصم أوروبية أخرى حتى تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني الجاري.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه كان من المقرر أن تتم الزيارة الأولى لممثل إدارة ترامب إلى كييف وعواصم أوروبية أخرى بينها روما وباريس مطلع كانون الثاني.
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وفي 27 تشرين الثاني الماضي رشح ترامب كيلوغ لمنصب المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا وروسيا.

ويؤيد كيلوغ التوصل إلى تسوية تفاوضية لنزاع أوكرانيا واقترح إقناع موسكو وكييف باستئناف الحوار وتجميد النزاع. (روسيا اليوم)
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