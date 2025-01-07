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عربي-دولي

الحرس الثوري: عدد المناورات تضاعف ودرسنا کافة السیناریوهات المحتملة للعدو

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:35
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أکد متحدث الحرس الثوري الإيراني علي نائيني مضاعفة الحرس عدد المناورات هذا العام، ودراسة کافة السیناریوهات المحتملة للعدو.

وقال الجنرال نائيني: "إن مناورات هذا العام أوسع حجما وجودة وتنوعا بالنسبة للأسلحة الجدیدة التي سيكشف عنها والوحدات المشاركة في مختلف العملیات وسنستخدم فيها کافة قدراتنا".
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وأشار إلى أن التخطیط لتلك المناورات جاء بناء علی تهدیدات العدو الجدیدة "وبطبیعة الحال نظرا لأننا نعیش أجواء تهدید سنستخدم کافة قدراتنا بجودة وکمیة مطلوبة".

ولفت المتحدث إلى أن خلط أوراق العدو وتغییر إدراك العدو هما الهدف الرئیسي من هذه المناورات موضحا أنه ستجری سلسلة مناورات في القوات البحریة والجوية والجوفضائية والبریة للحرس في 6 محافظات بالبلاد.

ولفت إلى أن الستار سوف يزاح عن أجزاء جدیدة من مدن الصواریخ والمسیرات للقوة الجوفضائية للحرس الثوري خلال المناورات، كما ستكشف مناورات القوة البحریة عن مدینتین تحت الأرض للصواریخ والسفن في جنوب البلاد.

وفي السياق ذاته، تحدث الجنرال نائيني عن مناورة ثقافیة قتالیة بمشارکة 110 آلاف من أبناء الشعب الإيراني وتأتي إعلانا عن استعداد قوات التعبئة في العاصمة طهران لمواجهة أي نوع من تهدیدات العدو.

واختتم بأن إيران لم تتوقف ولو یوم واحد عن إنتاج الصواریخ وأن أنظمة الدفاع الإيرانية حية تماما وتعززت في العدید من الحالات.
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