أميركا قلقة.. هل تحاول إيران زيادة إرسال الأموال لحزب الله"؟

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنّ "مسؤولين أميركيّين يعتقدون أنّ .



ولفتت إلى أنّ "إيران ستحاول إعادة إنشاء الجسر البري بين سوريا ولبنان"، مضيفةً أنّ هناك "قلق أميركي من إعادة إيران ترسيخ نفوذها في سوريا".

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