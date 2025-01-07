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عربي-دولي

أميركا قلقة.. هل تحاول إيران زيادة إرسال الأموال لحزب الله"؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:21
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أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنّ "مسؤولين أميركيّين يعتقدون أنّ . 

ولفتت إلى أنّ "إيران ستحاول إعادة إنشاء الجسر البري بين سوريا ولبنان"، مضيفةً أنّ هناك "قلق أميركي من إعادة إيران ترسيخ نفوذها في سوريا".
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