وزير إيرانيّ عن سقوط الأسد: جرس إنذار لنا

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علقت إيران مجدداً على انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان حليفاً لها، في 8 كانون الاول 2024. واعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، ، أن "الضربة التي وجهت للجيش السوري كانت إعلامية ونفسية قبل أن تكون عسكرية".كما أضاف خلال مراسم بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، اليوم الثلاثاء "أن الجيش السوري هُزم قبل أن يقاتل، وهذا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لنا". (العربية)