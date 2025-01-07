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عربي-دولي

والد إيلون ماسك عن إبنه: تجاهلوه

Lebanon 24
07-01-2025 | 13:09
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بعد موجة الجدل التي أثارتها تعليقات الملياردير الأميركي إيلون ماسك، حول الانتخابات الألمانية وانتقاداته للحكومة البريطانية ورئيسها كير ستارمر، دخل والده على الخط.

فقد حثّ إيرول، والد ماسك الذي بات أحد أقرب المقربين من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب البريطانيين على تجاهله.
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وقال في مداخلة على شبكة LBC: "ليس عليكم الاستماع إلى ما يقوله".

كما أضاف أنه "مجرد شخص يدلي برأيه فلا تقلقوا بشأنه".

وأردف قائلاً: "فقط أخبروه أن يصمت وأن يغرب عن وجهكم". (العربية)

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