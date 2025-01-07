صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 45 ألفا و885 شهيدا و109 آلاف و196 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و57 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي "ارتفعت إلى 45.885 شهيدا 109.196 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023".وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر. (الاناضول)