الحصيلة ارتفعت.. كم أصبح عدد ضحايا "زلزال التبت"؟

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تسبب زلزال قوي ضرب منطقة مرتفعة غربي الصين ومناطق من نيبال، الثلاثاء، في إلحاق أضرار بمئات المنازل، وأدى إلى تناثر الحطام والأنقاض في الشوارع وقتل ما لا يقل عن 126 شخصا في التبت، فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين في الوقت الذي ضرب فيه المنطقة النائية عشرات الهزات الارتدادية.وقالت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" إن ما لا يقل عن 188 شخصا أصيبوا في التبت على الجانب الصيني من الحدود.وتعرض أكثر من ألف منزل للتدمير في المنطقة القاحلة والنائية، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي الحكومي.