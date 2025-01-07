جريمة في المانيا... قتلا لاجئة لسرقة طفلتها

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في جريمة فظيعة هزت الرأي العام في ألمانيا، أقدم زوجان ألمانيان على قتل لاجئة أوكرانية ووالدتها، من أجل سرقة طفلتها.ففي اليوم الأول من محاكمتهما في محكمة مانهايم الجزئية اعترف المتهمان بقتل الشابة الأوكرانية البالغة من العمر 27 عاما ووالدتها 51 عاما من أجل سرقة رضيعتها.وقال الرجل في بيان تلاه المحامون: "أنا نادم على كل ما فعلته".فيما أقرت زوجته بأنها "ارتكبت خطأ فادحا". (العربية)