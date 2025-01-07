هبوط اضطراري لطائرة... كانت تقل 173 راكباً

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لا تزال المتاعب "تسقط على رأس" بوينغ، ففي أحدث واقعة تضاف إلى سلسلة من الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المصنعة من قبل الشركة، هبطت طائرة تابعة لشركة يوتير للطيران اضطرارياً في مطار فنوكوفو بموسكو اليوم الثلاثاء، وفق وكالة الإعلام الروسية.وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737 وعلى متنها 173 راكباً، في طريقها من سان بطرسبرغ إلى سمرقند في أوزبكستان لكنها هبطت بسلام في فنوكوفو.من جهتها أفادت يوتير أن الهبوط الاضطراري كان بسبب عطل في المثبّت، حسب وكالة تاس للأنباء.كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة الطيران قولها إن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. (العربية)