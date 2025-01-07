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عربي-دولي

للمرة الأولى في تاريخ أميركا .. ترامب يرسل مبعوثه إلى قطر قبل توليه الحكم!

Lebanon 24
07-01-2025 | 14:33
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إرسال مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث أزمة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي فيها يقوم رئيس منتخب بإرسال موفده إلى دولة أخرى لمناقشة قضية محددة، وذلك رغم استمرار الإدارة الحالية في أداء مهامها.
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وخلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ويتكوف إنه يأمل في تحقيق "نتائج طبية" فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني .

وتابع أن المفاوضين "يحققون الكثير من التقدم" بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن، موضحاً أنه "يأمل حقا أنه بحلول يوم تنصيبه، ستكون لدينا بعض الأشياء الجيدة للإعلان عنها نيابة عن الرئيس".

وأكد أن "الرئيس وسمعته والأشياء التي قالها هي التي تقود هذه المفاوضات، ولذا نأمل أن تسير الأمور على ما يرام وأن نتمكن من إنقاذ بعض الأرواح".

بالتزامن مع ذلك، جدد ترامب، تهديده لحركة حماس وللشرق الأوسط.

وقال ترامب: "إذا لم يعد الرهائن بل موعد استلامي السلطة في 20 كانون الثاني فسيكون هناك حجيم وحماس لن تكون في وضع جيد. 
 
تابع: "هناك تقدم بشأن إطلاق الرهائن الإسرائيليين وأعتقد أنه سيتم تحقيق نتائج جيدة قريبا"، مشيراً إلى أنّه "لا أريد إفشال المفاوضات بشأن الرهائن ولكن إذا فشلت فإن جحيما سيندلع في الشرق الأوسط". (سكاي نيوز) 

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