ضربة دقيقة ضد مركز قيادة روسي.. أوكرانيا تشن "عمليات قتالية" في كورسك

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تشنّ "عمليات قتالية" في كورسك بجنوب روسيا ونفذت ضربة "دقيقة" ضد مركز قيادة عسكري فيها.



وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان نشرته عبر تلغرام، إن "الضربة ضد المقر القيادي قرب بيلايا بمنطقة كورسك جرت بالتنسيق مع القوات البرية الأوكرانية التي تنفذ عمليات قتالية على أراضي روسيا الاتحادية".

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