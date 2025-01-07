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عربي-دولي

دولة عربية تعتزم تمويل رواتب موظفي الحكومة السورية الجديدة.. ما القصة؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 13:30
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اعلن دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك".
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ايضاً، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عربي قوله، إن "المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد"، مضيفا أن "دولا أخرى قد تشارك في هذه الجهود".

وقال الدبلوماسي والمسؤول الأميركي إن قطر "ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية". (سكاي نيوز) 
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