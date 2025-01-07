"ترامب سيقف إلى جانبنا".. تهديد إسرائيلي جديد لإيران

حذر مسؤولون إسرائيليون من أن ضرب المواقع النووية الإيرانية سيكون "صعبًا للغاية"، نظرًا لتوزيع المنشآت تحت الأرض وتصميمها المعقد، ما يتطلب قدرات عسكرية كبيرة.

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ومع ذلك، أشاروا إلى استعداد إسرائيل للتحرك عسكريًا إذا لزم الأمر. وحسب المصادر، إسرائيل كانت في حالة حرب غير مباشرة مع إيران منذ تشرين الأول 2023، حيث تشكل "حماس" في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن مخالب التهديد من قبل "الأخطبوط" الإيراني، كما يصفه المسؤولون الإسرائيليون.إلى ذلك، أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن ثقتهم في دعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في حال اتخاذ إسرائيل خطوة ضد إيران، على عكس الرئيس جو بايدن الذي ألغى شحنات أسلحة لإسرائيل. من ناحية أخرى، أكدوا أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، قد يؤدي إلى عواقب عالمية كبيرة، وقد يهدد استقرار العالم في حال تدخل دول أخرى مثل روسيا وكوريا الشمالية.وفيما يتعلق بالدعم الأميركي، أكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم واثقون أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبهم كما فعلت دائمًا، خصوصًا في مواجهة التهديد الإيراني. (روسيا اليوم)