تهديد جديد من تركيا لسوريا: سنشن هجوماً

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أضاف: "الإدارة السورية الجديدة يجب أن تتعامل مع هذه القضية".في وقت سابق شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أنه لا مكان "للمنظمات الإرهابية" في سوريا في عهد قيادتها الجديدة، في تحذير يستهدف القوات الكردية. (العربية)