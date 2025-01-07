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عربي-دولي

تهديد جديد من تركيا لسوريا: سنشن هجوماً

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:14
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أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم ىالثلاثاء أن "بلاده ستشن هجوما عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تلب الجماعة مطالب أنقرة".

أضاف: "الإدارة السورية الجديدة يجب أن تتعامل مع هذه القضية".
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في وقت سابق شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أنه لا مكان "للمنظمات الإرهابية" في سوريا في عهد قيادتها الجديدة، في تحذير يستهدف القوات الكردية. (العربية) 
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