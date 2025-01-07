الكشف عن مخطط إسرائيلي لاغتيال عبد الملك الحوثي.. ماذا في التفاصيل؟

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كشف مصدر مقرب من فيلق القدس الإيراني أن طهران نقلت رسالة عبر سفيرها لدى صنعاء، علي محمد رضائي، إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بشأن وجود مخطط لاغتياله من قبل إسرائيل، بالتعاون مع واشنطن.وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "الحرس الثوري جمع معلومات من مصادره داخل اليمن وخارجه تؤكد وجود تحركات ومخططات لاغتيال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من قبل عناصر دربتها إسرائيل على ذلك".ووفق المصدر الإيراني، فإن "هذا التحذير بشأن المخطط تم نقله عبر رسالة خاصة أوصلها سفير إيران لدى صنعاء للقيادة الحوثية"، مشيراً إلى أن "الرسالة طالبت الحوثي بضرورة تغيير أماكن إقامته باستمرار داخل اليمن".وأضاف أن "قيادة الحرس الثوري قدمت للحوثي نصيحة بضرورة العمل على الخروج من اليمن إلى مكان آمن، وأن طهران مستعدة لتأمين خروجه".وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية أكدت، في وقت سابق، أن جهازي الموساد والشاباك يجمعان المعلومات وبيانات التنسيق الجغرافي من أجل اغتيال عبد الملك الحوثي. (ارم نيوز)