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عربي-دولي

بعد تهديدات ترامب.. حماس ترد

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:15
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رد المسؤول في حركة "حماس" أسامة حمدان في مؤتمر صحفي،على تهديد ترامب بفتح أبواب الجحيم على الشرق الأوسط، قائلاً: "أظن أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يصدر تصريحات مسؤولة وأكثر دبلوماسية".

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تابع: "إن إسرائيل هي المسؤولة عن تقويض كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أنه لن يدلي بتفاصيل عن الجولة الأحدث من المفاوضات لكنه أكد على شرط حماس المتمثل في "وقف كامل للعدوان وفي انسحاب شامل من الأراضي التي اجتاحها الاحتلال". 

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