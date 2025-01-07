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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري يكشف: لهذا السبب تأخر عقد "المؤتمر الوطني"

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:15
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اعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، إن "سوريا ستتريث في تنظيم المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كل الشرائح والمحافظات"، بحسب وسائل إعلام رسمية.
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وقال الشيباني: "تريثنا بالمؤتمر الوطني، حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كل الشرائح والمحافظات، التي ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".

ويستهدف المؤتمر جمع السوريين من مختلف توجهاتهم للتحاور ورسم مسار جديد للبلاد، بعد إطاحة المعارضة الرئيس بشار الأسد وفراره إلى روسيا.
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