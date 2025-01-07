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عربي-دولي

سارة نتنياهو تضغط لإنقاذ زوجها.. تفاصيل تكشف

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:50
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كشفت صحيفة إسرائيل هايوم أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارست ضغوطًا على المسؤولين لتشكيل لجنة تحقيق سياسية بشأن إخفاقات 7 تشرين الاول، بدلاً من اللجنة الحكومية التي كان من شأنها تحميل زوجها المسؤولية.
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وأوضحت الصحيفة أن سارة خشيت أن تؤدي اللجنة الحكومية إلى تهديد منصب نتنياهو، مما دفعها للتدخل في شؤون الدولة، وهو ما وصفه البعض بنفوذها الواسع. في ظل هذه الضغوط، بدأ الائتلاف الحاكم بتسريع اقتراح تشكيل اللجنة السياسية، بينما تقاوم الحكومة تشكيل لجنة حكومية. ورفض مكتب نتنياهو تقارير الصحيفة، نافياً أن يكون لسارة أي دور في هذا الموضوع. (إرم نيوز)


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