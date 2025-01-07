Advertisement

عربي-دولي

في اليوم الأول لافتتاحه.. الشرع يتفقد مطار دمشق (صور)

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:15
A-
A+

Doc-P-1302726-638718878763357185.png
Doc-P-1302726-638718878763357185.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بزيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه.

وقد تم استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار اليوم، بعد توقف دام لأسابيع جراء سقوط النظام السوري والانتهاء من أعمال تأهيله.
Advertisement
 
 


 









مواضيع ذات صلة
سانا: قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يتفقد مطار دمشق الدولي في اليوم الأول لإعادة تشغيله
lebanon 24
08/01/2025 01:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة سانا: قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي مع عبدالله الدردري مساعد الأمين العام والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
lebanon 24
08/01/2025 01:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: سنبدأ تعاونا استراتيجيا مع قطر ووجهنا دعوة للأمير تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا
lebanon 24
08/01/2025 01:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: أحمد الشرع رجل دولة وأراه رئيسًا
lebanon 24
08/01/2025 01:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد الإدارة السورية الجديدة

أحمد الشرع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:39 | 2025-01-07
18:26 | 2025-01-07
17:22 | 2025-01-07
16:51 | 2025-01-07
16:44 | 2025-01-07
16:38 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24