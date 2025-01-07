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عربي-دولي

بعد تهديدات ترامب.. كندا: لن نكون جزءًا من أميركا

Lebanon 24
07-01-2025 | 16:03
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بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا، أكدت السلطات الكندية أنها "لن تتراجع أبدا عن تهديدات" ترامب ولن تكون أبدا جزءا من الولايات المتحدة.

وأوضحت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية، في تصريحاتها على منصة "إكس": "أن تعليقات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لما يجعل كندا دولة قوية، ولن نتراجع أبدًا في مواجهة التهديدات".
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بدوره، قال رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو: "لن تكون كندا أبدا جزءا من الولايات المتحدة".

يذكر أن ترامب كرر مزاحه بأن كندا يجب أن تصبح "الولاية 51" بعد استقالة الزعيم الكندي جاستن ترودو، مما يمثل نهاية فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات.

وترامب أعاد طرح اقتراحاته الغريبة بأن على الولايات المتحدة ضم غرينلاند وكندا، حيث جاءت تصريحاته الأخيرة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته يوم الاثنين. (العربية)
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