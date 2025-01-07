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عربي-دولي

أمير قطر يتلقى اتصالاً من رئيس البرازيل لبحث المستجدات الإقليمية والدولية

Lebanon 24
07-01-2025 | 16:38
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أعلن الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.
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كما استعرض الاتصال علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وأوجه تعزيزها.
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