سابقة في تاريخ أميركا.. كيف "ورث" ترامب بايدن وهو في منصبه؟

عيّن الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً دونالد ترامب ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا إلى منطقة الشرق الأوسط.

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وسيكون ويتكوف بهذا التكليف مسؤولا عن ملف التفاوض بين إسرائيل وحماس، حيال اتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين الذي طال انتظاره، وقد مضى على الحرب 15 شهرا.ويندرج الرجل من يهود نيويورك، وهو قطب من أقطاب العقارات في الولايات المتحدة.كل ما ذكر ينتمي إلى خانة الطبيعي والمألوف، لكن ما هو ليس كذلك أن ترامب أرسله بالفعل إلى الدوحة للدفع بملف الهدنة، قبل أسبوعين من توليه المنصب رسميا، بينما لا يزال في البيت الأبيض رئيس حالي هو جو بايدن، وله مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط اسمه بريت ماكغورك، لا يزال هو الآخر على رأس عمله.وسجل ترامب بهذا التصرف سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.ةيصل ويتكوف إلى الدوحة، الأربعاء، حيث يجري لقاءات مع المسؤولين القطريين.