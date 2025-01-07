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عربي-دولي

عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع.. كم بلغت خسائره في غزة؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 23:49
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قتل جندي إسرائيلي أثناء القتال في غزة أمس الثلاثاء، بعد مقتل جنديين آخرين الإثنين، حسبما أعلن الجيش.

والجندي القتيل الثلاثاء رقيب أول، بينما قتل الإثنين نقيب ورائد في الجيش الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 398، حسب إحصاءات إسرائيلية.
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وحتى الآن تتعثر كل المحاولات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة، وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة المفاوضات. (سكاي نيوز)
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