عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع.. كم بلغت خسائره في غزة؟

Advertisement

قتل جندي إسرائيلي أثناء القتال في غزة أمس الثلاثاء، بعد مقتل جنديين آخرين الإثنين، حسبما أعلن الجيش.والجندي القتيل الثلاثاء رقيب أول، بينما قتل الإثنين نقيب ورائد في الجيش الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 398، حسب إحصاءات إسرائيلية.وحتى الآن تتعثر كل المحاولات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة، وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة المفاوضات. (سكاي نيوز)