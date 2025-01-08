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عربي-دولي

تعليق مثير للجدل لترامب حول سوريا وتركيا.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
08-01-2025 | 00:05
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سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كان سيسحب القوات الأميركية من سوريا، فما كان منه إلا أن بادر طارح السؤال بالقول إنه لن يفصح أو يجيب عن تلك النقطة.
 
ثم انتقل سريعا إلى الحديث عن تركيا التي باتت لها اليد الطولى في سوريا، وفق اعتقاده. إذ قال: أنقرة تسعى وراء سوريا بطرق وأشكال مختلفة منذ 2000 عام".
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كما أردف:" هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا هم من تركيا..." وفق زعمه، في إشارة إلى الفصائل المسلحة ومن ضمنها "هيئة تحرير الشام" التي تولت إدارتها العسكرية والسياسية شؤون البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي.

هذا وأثنى على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معتبرا أنه ذكي للغاية، وأن علاقة طيبة تجمعه به.
 
إلى ذلك، اعتبر أن ما جرى في سوريا أضعف روسيا، و إيران. (العربية)
 
 
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