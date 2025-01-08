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عربي-دولي

فقدان 13 جندياً كوبياً بعد انفجارات هزت مستودعاً للذخيرة

Lebanon 24
08-01-2025 | 01:52
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قالت القوات المسلحة في كوبا إن 13 جندياً فقدوا بعد انفجارات في مستودع للأسلحة والذخيرة في إقليم أولجين بشرق البلاد.

وهزت الانفجارات بلدة ميلونيس الريفية الصغيرة الواقعة على بعد 724 كيلومترا جنوب شرقي هافانا صباح أمس. وكان المسؤولون قالوا في وقت سابق إن الانفجارات نجمت عن حريق في موقع بناء.
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وقالت السلطات إن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وذكر الجيش الكوبي أن من بين المفقودين أربعة ضباط وتسعة جنود. وأعلن مسؤولون في وقت سابق إجلاء 361 شخصاً إلى موقع آمن عقب الانفجارات.
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