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عربي-دولي

مقتل شخص وإصابة آخرين في انهيار منزل شمالي مصر

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:41
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 توفي شخص وأصيب ثلاثة أخرون والبحث جار عن مفقودين، الأربعاء، جراء انهيار منزل بالبحيرة في شمال مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار منزل بمنطقة أدكو.
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وانتقلت على الفور الأجهزة المحلية والأمن إلى موقع الحادث وتم الدفع بقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل المنهار مكون من ثلاثة طوابق وأنهار على ساكنيه.

وقامت قوات الحماية المدنية بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض وانتشال جثة الضحية.

وتحرر النيابة العامة بملابسات الحادث.
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