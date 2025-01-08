خامنئي: أميركا أخطأت بحساباتها تجاه الثورة الإسلامية وفشلت في إيران

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قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن "الولايات المتحدة ارتكبت لعقود أخطاء في حساباتها تجاه الثورة ولم تفهم، وخُدعوا، وتخلفوا، وغفلوا وهذا هو معنى الخطأ في حسابات أميركا".وقال المرشد لدى استقباله اليوم الاربعاء حشدا غفيرا من اهالي محافظة قم المقدسة، بمناسبة ذكرى انتفاضة 19: "أميركا تعتبر إيران ملك لها والثورة الإسلامية أخرجت ثروات مادية وسياسية كبيرة من يدها لهذا تحمل ضغائن أبدية تجاه الثورة وإيران و أنفقت كثير من الأموال لاستعادة هذه الثروة ل طوال العقود الماضية لاكنها فشلت وتحملت الهزيمة وهي بصدد تعويضهانحن نعلم أن الدول الأروبية ليست صديقة حميمة لإيران لكن نظرتها تختلف تماما عن أميركا".وشدد قائلا: "أميركا قد فشلت في إيران، وهي تسعى لتعويض هذا الفشل". (روسيا اليوم)