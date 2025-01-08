اليوم... هذا ما شهدته الليرة السوريّة

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واصل سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء التحسن أمام الدولار في تعاملات السوق الموازية، في حين استقر في نشرة مصرف سوريا المركزي، وذلك على وقع إعلان وزارة الخزانة الأميركية أول أمس الاثنين تسهيلات تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، وإثر إشارة وزير فرنسي بإمكانية رفع العقوبات عن دمشق سريعا.وارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب إلى 11 ألف ليرة للدولار عند الشراء من 11 ألفا و700 مسجلة في آخر تعاملات أمس، كما زاد السعر إلى 11 ألفا و300 مقابل الدولار الواحد عند البيع من مستوى11 ألفا و700 عند إغلاق التعاملات أمس. (الجزيرة)