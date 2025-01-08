"سي ان ان" تكشف... ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض رسوم جمركية

ذكرت شبكة "سي ان ان"، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لفرض مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية الشاملة على حلفاء وخصوم.



ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها ترامب إلى زيادة التضخم وقد تشعل فتيل حروب تجارية. (سكاي نيوز)

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