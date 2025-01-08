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عربي-دولي

قبل العملية العسكرية.. إنذار تركي نهائي لـ"قسد"

Lebanon 24
08-01-2025 | 07:51
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن بلاده وجهت إنذارا نهائيا لقوات سوريا الديمقراطية وإلا ستتخذ أنقرة "الإجراء اللازم" ضد التنظيم في سوريا.

ونقلت قناة "سي إن إن" التركية عن فيدان قوله :"إذا لم يتصرف التنظيم وفقا للإنذار النهائي، فسيتم اتخاذ الإجراء اللازم، والإجراء هو عملية عسكرية"، مشيرا إلى أن "دمشق تتحدث معهم، سبق وتحدثت معهم وستتحدث مجددا".
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