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عربي-دولي
السيسي وميتسوتاكيس يؤكدان الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
08-01-2025
|
08:57
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان مشترك التزامهما الكامل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من التصعيد المستمر.
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وشدد البيان الصادر عن الرئاسة المصرية على ضرورة ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للمتضررين. كما أكد الطرفان أهمية استئناف جهود التهدئة في القطاع ودعوا الأطراف المعنية إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية لضمان استقرار المنطقة.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين مصر واليونان، وكذلك مع شركاء دوليين آخرين "لضمان تقديم الدعم الإنساني الضروري وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".
ويأتي هذا التأكيد في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة تصعيدا عسكريا حيث يستمر القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية وتواجه المنطقة أزمة إنسانية حادة جراء النزاع المستمر ما يجعل من التدخل الدولي حاجة ملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية. (روسيا اليوم)
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