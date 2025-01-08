أوّل زيارة للشرع خارج سوريا.. إلى أي بلد؟

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كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأربعاء، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يستعد لزيارة تركيا، في أول تحرك خارجي له بعد سقوط نظام الأسد.وأشارت الصحيفة التركية إلى أن أحمد الشرع سيلتقي خلال الزيارة المرتقبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيناقش معه عدداً من الملفات والقضايا.وكان من المقرر أن تتم الزيارة إلى تركيا خلال الأيام الماضية وفق الجدول المخطط، لكن تم تأجيلها إلى وقت قريب بسبب تغييرات في البرنامج. (ارم نيوز)