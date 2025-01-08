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إقتصاد

إنخفاض في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتّحدة

Lebanon 24
08-01-2025 | 10:28
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انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام رغم أن بعض العمال المسرحين يواجهون صعوبات في العثور على فرص عمل جديدة.
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وقالت وزارة العمل الأميركية، إن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى انخفضت 10 آلاف طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الرابع من كانون الثاني. (سكاي نيوز)

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