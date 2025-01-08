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عربي-دولي

"كحقد الجمل".. خامنئي: الدول الأوروبية "ليست صديقة"

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:21
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أشار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إلى إن "العمل الممنهج للعدو (الولايات المتحدة) يقوم على الكذب وإبعاد المسافة بين الواقع وأفكار وتخيلات الرأي العام.

وأكد على انه "ينبغي للجميع وخصوصا المؤسسات والنشطاء في المجال الثقافي والإرشادي والإعلامي والفضاء الإلكتروني ،القيام بمهمة اساسية الا وهي كسر توهم العدو وعدم السماح لسرديته الدعائية بالسيطرة".
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تابع: "إيران تدرك بأن الدول الأوروبية "ليست صديقة" للشعب الإيراني، ولكن حقد هذه الدول يختلف عن حقد أميركا على إيران والذي هو "كحقد الجمل"، مضيفاً "كما أن أميركا تنتظر الفرص لانتهازها كي تنتقم و"تعوض عن فشلها في السيطرة على إيران وخسائرها الباهظة التي منيت بها بسبب إيران".

 وطالب خامنئي الشعب الإيراني بعدم الانصياع لمطالب أميركا ومواقفها.
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