"كحقد الجمل".. خامنئي: الدول الأوروبية "ليست صديقة"

Advertisement

وأكد على انه "ينبغي للجميع وخصوصا المؤسسات والنشطاء في المجال الثقافي والإرشادي والإعلامي والفضاء الإلكتروني ،القيام بمهمة اساسية الا وهي كسر توهم العدو وعدم السماح لسرديته الدعائية بالسيطرة".تابع: "إيران تدرك بأن الدول الأوروبية "ليست صديقة" للشعب الإيراني، ولكن حقد هذه الدول يختلف عن حقد أميركا على إيران والذي هو "كحقد الجمل"، مضيفاً "كما أن أميركا تنتظر الفرص لانتهازها كي تنتقم و"تعوض عن فشلها في السيطرة على إيران وخسائرها الباهظة التي منيت بها بسبب إيران".وطالب خامنئي الشعب الإيراني بعدم الانصياع لمطالب أميركا ومواقفها.