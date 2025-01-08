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وزير الدفاع السوري: سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:38
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أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية اللواء مرهف أبو قصرة، "النظام البائد الجيش والقوات المسلحة استعمل لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب السوري، فأكسب بذلك هذا الجيش سمعة سيئة وأصبح اسمه مدعاة للخوف والوجل من الشعب السوري".
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اضاف " أبو قصرة" في تصريح نقلته الوكالة السورية للأنباء، انّه "نعد بأننا سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حاميا للديار مدافعا عن الشعب مدعاة للفخر، ونؤكد بأننا نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري".

وأوضح قائلا: "إن أهمية إعادة هيكلة البنية التنظيمية تحتم علينا العمل بلا راحة، مع إيصال الليل بالنهار حتى نصل لأهدافنا المبدئية ضمن فترةٍ قياسية، لتبدأ بعدها مرحلة التطوير بكل أركان الجيش العربي السوري". (روسيا اليوم) 

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