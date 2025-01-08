وزير إسرائيلي يكشف: نعد لحماس "جهنم"!

اعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أنه "نعد لتغيير جذري في طريقة إدارة الحرب على غزة، نعد لحماس جهنم".



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تابع سموتريتش:" "نحن نعد لتغيير جذري في طريقة إدارة الحرب على غزة.. نعد لحماس جهنم"، مضيفاً "أعتقد أنه لم يكن يجب علينا أن نخوض مفاوضات مع حماس، ولا أفهم الحاجة إلى ذلك الآن.. فنحن خلال أيام قليلة سنصل إلى طاولة المفاوضات في وضع أقوى، خصوصا مع وجود ترامب في البيت الأبيض".وأشار إلى أن "ما تتضمنه الصفقة الحالية المتعلقة بالأسرى، تترك العديد منهم في قبضة حماس"، مؤكدا أن "ذلك الأمر لا يجب أن يتم القبول به".