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تشاد تعلن عن حصيلة القتلى بعد الهجوم على القصر الرئاسي

Lebanon 24
08-01-2025 | 17:56
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أعلنت تشاد، ليل الأربعاء، أن 19 شخصاً قتلوا من بينهم 18 من المهاجمين، أثناء هجوم على قصر الرئاسة في العاصمة نجامينا.

وقال وزير الخارجية المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله لـ"فرانس برس"، إن المجموعة المسلحة المهاجمة تألفت من 24 شخصاً سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح.
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وأشار إلى أنه "في صفوف المهاجمين الحصيلة هي 18 قتيلاً و6 جرحى، بينما في صفوف القوات الحكومية قُتل شخص واحد وجُرح 3 أحدهم إصابته خطرة".

وأكدت حكومة تشاد أن "الوضع تحت السيطرة بالكامل، بعد محاولة زعزعة الاستقرار التي تمّ القضاء عليها، وذلك إثر سماع إطلاق نار وسط العاصمة".
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