Advertisement

عربي-دولي

ضربات أميركية دقيقة تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
08-01-2025 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1303344-638720000073813158.png
Doc-P-1303344-638720000073813158.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن قواتها نفذت ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
 
وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان "نفذت (CENTCOM) ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم 8 كانون الثاني".
Advertisement

وأضاف البيان "استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن حربية وسفن تجارية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشار إلى أنه "‏لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:19 | 2025-01-09
01:19 | 2025-01-09
01:06 | 2025-01-09
01:01 | 2025-01-09
00:51 | 2025-01-09
00:37 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24