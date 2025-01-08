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عربي-دولي
ضربات أميركية دقيقة تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين في اليمن
Lebanon 24
08-01-2025
|
23:11
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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن قواتها نفذت ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان "نفذت (CENTCOM) ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم 8 كانون الثاني".
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وأضاف البيان "استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن حربية وسفن تجارية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".
وأشار إلى أنه "لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها". (روسيا اليوم)
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