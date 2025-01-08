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عربي-دولي

زلزالان عنيفان يضربان هذا البلد.. خلال 10 دقائق

Lebanon 24
08-01-2025 | 23:20
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في وقت متقارب ليل الأربعاء إلى الخميس، ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا .

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
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بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.(العربية)



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