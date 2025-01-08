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بايدن يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات بكاليفورنيا

Lebanon 24
08-01-2025 | 23:22
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ألغي رحلته المقررة إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا، للتركيز جهود على جهود الاستجابة الفيدرالية لهذه الحرائق.

وأضاف أن بايدن التقى مع ممثلي الشرطة وهيئة الإطفاء التي تكافح الحرائق في لوس أنجلوس، ووافق على إعلان حالة الطوارئ الكبرى في كاليفورنيا.
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وحاصرت حرائق الغابات مدينة لوس أنجلوس منذ الثلاثاء، وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق  وإمدادات المياه ودفعت المسؤولين لإصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص للإخلاء.
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