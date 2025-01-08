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عربي-دولي

تعرّض للخداع من 3 جهات من بينها روسيا.. قيادي بالحرس الثوري يكشف دور موسكو بإسقاط الأسد (فيديو)

Lebanon 24
08-01-2025 | 23:39
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أكد قيادي في الحرس الثوري الإيراني أن روسيا "خدعت" الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وكانت أحد الأسباب وراء سقوط نظامه.

وفي تسجيل صوتي منسوب للقيادي في الحرس الثوري بهروز إثباتي، قال إن الأسد "تعرض للخداع من 3 جهات إحداها روسيا".

وأضاف إثباتي أن "سقوط الأسد كان بخيانة من روسيا، بعد إيقاف أنظمة الرادار"، مما أدى إلى "قصف الجيش السوري الصحارى بدلا من مواقع هيئة تحرير الشام".

وكانت هيئة تحرير الشام قادت هجوما خاطفا، سيطرت فيه على المدن السورية واحدة تلو الأخر، وصولا إلى دمشق في 8 كانون الأول الماضي ، وهو اليوم ذاته الذي شهد فرار الأسد إلى موسكو.

وحسب حديث إثباتي، فقد "كان تعريف بشار الأسد للمقاومة تفسيرا ناقصا وغير مبتكر، فقد ظل يقول إنه يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه خلال حرب الأيام الستة"، في إشارة إلى حرب 1967.
 
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كما أرجع المتحدث، وفقا للتسجيل، سقوط الأسد إلى "فساد في الهيكل الداخلي للنظام السوري".

وفي سياق آخر، أبدى إثباتي مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال: "صواريخنا التقليدية، باستثناء الصواريخ الاستراتيجية، ليست فعالة بشكل جيد ضد المواقع الأميركية".

واستطرد: "حتى إذا ضربناهم ما الذي سيحدث؟ أميركا ستضرب عشرات المواقع التابعة لنا".(سكاي نيوز)


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