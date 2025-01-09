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عربي-دولي

الإنذار الأخير.. تحذير من السلطات السورية إلى حاملي الأسلحة في القنيطرة

Lebanon 24
09-01-2025 | 00:51
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دعت إدارة العمليات العسكرية في سوريا  اليوم الخميس، العسكريين والمدنيين في مدينة جبا بمحافظة القنيطرة إلى تسليم السلاح خلال 24 ساعة منعًا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك مع استمرار عناصر النظام السابق بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعُهد التي بحوزتهم في مراكز التسوية المنتشرة في عموم المحافظات السورية.
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