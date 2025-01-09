الإنذار الأخير.. تحذير من السلطات السورية إلى حاملي الأسلحة في القنيطرة

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دعت إدارة العمليات العسكرية في سوريا اليوم الخميس، العسكريين والمدنيين في مدينة جبا بمحافظة القنيطرة إلى تسليم السلاح خلال 24 ساعة منعًا للمساءلة القانونية.يأتي ذلك مع استمرار عناصر النظام السابق بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعُهد التي بحوزتهم في مراكز التسوية المنتشرة في عموم المحافظات السورية.